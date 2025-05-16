Российский рынок кредитов сократился в 2,3 раза за год, стабилен в 2025

В апреле 2025 года российские банки выдали населению 1,21 млн кредитов наличными — в 2,3 раза меньше, чем в апреле 2024-го, когда граждане получили 2,8 млн таких ссуд, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).