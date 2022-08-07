Премьер Израиля: Операция против «Исламского джихада» продлится столько, сколько необходимо

Военная операция «Рассвет» израильской армии в секторе Газа против террористического движения «Исламский джихад» (также «Джамаат моджахедов», запрещенная в России террористическая организация) будет продолжаться «столько, сколько необходимо».
Военная операция «Рассвет» израильской армии в секторе Газа против террористического движения «Исламский джихад» (также «Джамаат моджахедов», запрещенная в России террористическая организация) будет продолжаться «столько, сколько необходимо».
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