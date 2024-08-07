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Бутусов об опасном наступления в Курской области: ВСУ рискуют исчерпать ресурсы

Бутусов об опасном наступления в Курской области: ВСУ рискуют исчерпать ресурсы

Украинский пропагандист и главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов усомнился в верности решения командования ВСУ пойти в наступление на Курскую область, в то время, как на других направлениях ситуация только хуже.

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