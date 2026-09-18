Audi планирует засудить немецкого продавца за импорт дешёвых AUDI из Китая

Немецкий концерн Audi подал иск в Германии против фирмы Auto China, сообщает Automobilwoche. Поводом стали поставки электромобилей бренда AUDI, разработанных специально для китайского рынка, по каналам параллельного импорта.
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