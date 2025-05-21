Путин приехал в Курскую область, где посетил АЭС и встретился с волонтерами

КУРСК, 21 мая, ФедералПресс. Российский лидер Владимир Путин накануне посетил Курскую область. Он проинспектировал строящуюся Курскую АЭС-2, провел совещание с руководителями муниципалитетов и встретился с волонтерами.
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