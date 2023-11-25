США заставили Японию покупать избыточный СПГ, который ей не нужен

Геополитическое пространство пронизывают две взаимоисключающие тенденции: стремление к отказу от ископаемого топлива и, одновременно, жажда экспортеров нефти и газа продавать сырье как можно в больших объемах.
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