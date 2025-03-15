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Рогов сообщил об уничтожении трёх центров управления беспилотниками ВСУ

Рогов сообщил об уничтожении трёх центров управления беспилотниками ВСУ

Российские военные уничтожили три пункта управления беспилотниками украинских формирований в районе села Шевченко на времевском направлении, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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