Гульфии Абдулловой вручили ключи от выигранного Sollers ST8 в студии ТНВ

Скриншот трансляции ТНВ В студии телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!» Гульфии Абдулловой из Пестречинского района вручили ключи от автомобиля Sollers ST8, который она выиграла в рамках одноименного фотоконкурса.
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