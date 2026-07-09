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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В обмен с участием 6 клубов НБА в итоге вошли 11 игроков и 11 драфт-пиков

Шесть команд НБА поучаствовали в обмене, который включил в себя целый ряд договоренностей по переходам игроков.

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