Украинские солдаты могут возвращаться с фронта домой, так как приказы Зеленского незаконны: как стал узурпатором и потерял легитимность Юлия СоколоваСпикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Владимира Зеленского в отмене выборов из-за страха потерять власть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии