Украинские солдаты могут возвращаться с фронта домой, так как приказы Зеленского незаконны: как стал узурпатором и потерял легитимность Юлия СоколоваСпикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Владимира Зеленского в отмене выборов из-за страха потерять власть.