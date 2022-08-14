Как получить скидку на машину (да, это возможно)

Многое зависит от цели дилера, ликвидности модели и некоторых других вещей. Материалы по теме Даже в условиях дефицита новых автомобилей, когда машины раскупаются по невероятно высоким ценам, клиенты могут рассчитывать на некоторые послабления.
Многое зависит от цели дилера, ликвидности модели и некоторых других вещей. Материалы по теме Даже в условиях дефицита новых автомобилей, когда машины раскупаются по невероятно высоким ценам, клиенты могут рассчитывать на некоторые послабления.
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