Страны Латинской Америки смогли победить, но не стать автаркиями — Кургинян

Фидель Кастро вернулся на Кубу, обрекая себя на верную смерть, однако в итоге начал национально-освободительную борьбу, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 августа в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».