Три газеты ЯНАО отмечают юбилеи в 2025 году

Ежегодно 13 января в России отмечают День печати в честь выхода первого номера газеты «Ведомости». На Ямале в этом году сразу три печатных юбиляра — газеты «Советское Заполярье», «Рабочий Надыма» и «Газ Уренгоя».
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