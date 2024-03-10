Житель Твери лишился крупной суммы денег, когда пытался продать шлем виртуальной реальности

В полицию обратился 26-летний житель Твери, обманутый при продаже шлема виртуальный реальности. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, молодой человек хотел продать современный девайс на популярном сайте объявлений.
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