Режиму Зеленского срочно потребовались громкие акции на фоне подготовки выборов в России.Телеграм-каналы военных корреспондентов сообщают об активизации подразделений киевского режима на белгородском направлении сегодня утром.
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