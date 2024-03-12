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ВСУ 12 марта пытались прорваться в Белгородскую область

ВСУ 12 марта пытались прорваться в Белгородскую область

Режиму Зеленского срочно потребовались громкие акции на фоне подготовки выборов в России.Телеграм-каналы военных корреспондентов сообщают об активизации подразделений киевского режима на белгородском направлении сегодня утром.

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