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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Экономист пояснил, почему падение курса доллара не приводит к удешевлению товаров

Экономист пояснил, почему падение курса доллара не приводит к удешевлению товаров

Выгоду съедают логистические этапы, а текущие цены в магазинах отражают сделки, заключенные несколько месяцев назад Снижение курса доллара не отразилось на ценах в российских магазинах, так как прямая связь между валютным курсом и инфляцией в России отсутствует.

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