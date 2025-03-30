Экономист пояснил, почему падение курса доллара не приводит к удешевлению товаров

Выгоду съедают логистические этапы, а текущие цены в магазинах отражают сделки, заключенные несколько месяцев назад Снижение курса доллара не отразилось на ценах в российских магазинах, так как прямая связь между валютным курсом и инфляцией в России отсутствует.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии