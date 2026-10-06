Петровский парк
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Петровский парк

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В районе Аэропорт в рамках капремонта обновят дом, в котором жила Валентина Гризодубова

В столице по программе капитального ремонта в 2026 году обновляют дома, в которых жили выдающиеся летчики, имеющие звание «Герой Советского Союза».

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