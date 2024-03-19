Песков: Путин победил и на голосовании на зарубежных участках

РИА Новости/Сергей Гунеев Кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах поддержали избиратели и на зарубежных участках для голосования, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 19 марта.
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