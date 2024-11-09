Поможет ли высшая мера, если те же террористы «мертвы» еще до терактов? Православная церковь никогда не осуждала смертную казнь, если она осуществлялась по закону.
Смертная казнь в России: Раз церковь не осуждает — может, пора вернуть?
Комментарии
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Николай Агащас
Осуждённых на "пожизненно" ведь надо кормить, охранять, обувать, одевать, а за чей счёт? Может апологеты отмены с.к. скинутся и будут этих тварей содержать?
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15 час.
людмила макарова
Возврат казни давно уже назрел
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Эо не рационально на урановые рудники отправлять работать пусть там отрабатывают. С драной овцы хоть шерсти клок....
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10 час.
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