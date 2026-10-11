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Социолог Барматова: есть две причины, почему в Европе люди выгорают от работы быстрее

Социолог Барматова: есть две причины, почему в Европе люди выгорают от работы быстрее

В Европе людям начали выдавать больничные из-за выгорания. При этом в Китае, Индии и России, где условия труда хуже, а конкуренция выше, но такой практики нет.

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