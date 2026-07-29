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Памятник Афанасию Никитину в Твери реставрируют: что планируют сделать до ноября

Памятник Афанасию Никитину в Твери реставрируют: что планируют сделать до ноября

В Твери реставрируют памятник Афанасию Никитину — работы планируют завершить к концу ноября. В Заволжском районе Твери ведутся ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения — памятнике Афанасию Никитину.

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