В Строгине, Щукине и Южном Тушине появятся турбокольца

В 2025 году в Москве обустроят несколько турбокольцевых перекрестков, три из них расположены в нашем округе, – в Строгине, на пересечении улиц Таллинская и Кулакова, в Щукине, на площади Академика Курчатова, и в Южном Тушине, на Трикотажном проезде.