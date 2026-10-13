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Пожар в Аксае привел к повышению уровня ПДК сажи в воздухе

Пожар в Аксае привел к повышению уровня ПДК сажи в воздухе

Пожар на складе завода «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области уже локализовали. Из-за возгорания воздух в самом городе заполнился сажей, показатель превысил предельную допустимую концентрацию, сообщила местная администрация в «Максе» .

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