Премьеру спектакля «Записки сумасшедшего» с Чулпан Хаматовой в главной роли отменили в Латвийском национальном театре.
Спектакль на русском языке с Чулпан Хаматовой отменили в Латвии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Русские частт общество,если это демократическая страна,то их язык законен и даже более,чем латышских деревенских воров,которые живут незаконно,
Ответить
17 час.
Eduard
Рига это шведский город,никакие крестьяне латыши его не покупали,нк воевали,они просто украли! Мы обязаны всё вернуть!
Ответить
17 час.
Сергей Кептицин
Пётр первый заплатил за Прибалтику 56 тонн серебра. Это совсем-совсем другие деньги, больше, чем вся Скандинавия, там можно всех шведов пустить на органы, лаже не хватит.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии