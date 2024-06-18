Спектакль на русском языке с Чулпан Хаматовой отменили в Латвии

Русские частт общество,если это демократическая страна,то их язык законен и даже более,чем латышских деревенских воров,которые живут незаконно,

Рига это шведский город,никакие крестьяне латыши его не покупали,нк воевали,они просто украли! Мы обязаны всё вернуть!

Сергей Кептицин

Пётр первый заплатил за Прибалтику 56 тонн серебра. Это совсем-совсем другие деньги, больше, чем вся Скандинавия, там можно всех шведов пустить на органы, лаже не хватит.