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Спектакль на русском языке с Чулпан Хаматовой отменили в Латвии

Спектакль на русском языке с Чулпан Хаматовой отменили в Латвии

Премьеру спектакля «Записки сумасшедшего» с Чулпан Хаматовой в главной роли отменили в Латвийском национальном театре.

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Комментарии
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Eduard
Русские частт общество,если это демократическая страна,то их язык законен и даже более,чем латышских деревенских воров,которые живут незаконно,
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17 час.
Eduard
Рига это шведский город,никакие крестьяне латыши его не покупали,нк воевали,они просто украли! Мы обязаны всё вернуть!
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17 час.
Сергей Кептицин
Пётр первый заплатил за Прибалтику 56 тонн серебра. Это совсем-совсем другие деньги, больше, чем вся Скандинавия, там можно всех шведов пустить на органы, лаже не хватит.
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16 час.

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