На платформах астраханских станций устанавливают новые эко-скамейки и урны

Железнодорожники поставят в регионе 30 таких комплектов. Для удобства пассажиров на платформах станций Кутум, Астрахань-2 и Зензели установлены эко-скамейки и урны, изготовленные из переработанного пластика.
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