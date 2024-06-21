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Новости экономики России

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США запретили использование ПО “Лаборатории Касперского”

США запретили использование ПО “Лаборатории Касперского”

Администрация президента США Джо Байдена вводит полный запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской “Лаборатории Касперского” из соображений национальной безопасности, сообщают американские СМИ со ссылкой на министерство торговли США.

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