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Спички - не игрушка

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Примеры Израиля и последствия упоротости

Примеры Израиля и последствия упоротости

В Белом доме ломают голову, как совместить помощь Украине с помощью Израилю. Нашли проблему. Западное оружие, поставляемое Украине давно и практически беспрепятственно в том или ином виде поступает на Землю обетованную и не только.

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