Росреестр запустил сервис расчета госпошлины при сделках с недвижимостью

Для того чтобы рассчитать предварительный размер государственной пошлины, надо заполнить поля о типе регистрационного действия, объекте недвижимости, виде права и количестве заявителей Росреестр запустил калькулятор госпошлины, с помощью онлайн-сервиса можно самостоятельно рассчитать размер платы за регистрацию прав на недвижимость и проведение кадастрового учета.