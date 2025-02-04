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Росреестр запустил сервис расчета госпошлины при сделках с недвижимостью

Росреестр запустил сервис расчета госпошлины при сделках с недвижимостью

Для того чтобы рассчитать предварительный размер государственной пошлины, надо заполнить поля о типе регистрационного действия, объекте недвижимости, виде права и количестве заявителей Росреестр запустил калькулятор госпошлины, с помощью онлайн-сервиса можно самостоятельно рассчитать размер платы за регистрацию прав на недвижимость и проведение кадастрового учета.

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