ВТБ третий раз за месяц повышает ставку по рыночной ипотеке

Повышение ставок по ипотеке в банке объяснили растущей стоимостью денег на рынке. В ВТБ считают, что остальные игроки тоже поступят аналогичным образом Банк ВТБ с первого июля повышает ставки по рыночным ипотечным программам на 1,3 п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)