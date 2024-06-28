ВТБ третий раз за месяц повышает ставку по рыночной ипотеке

Повышение ставок по ипотеке в банке объяснили растущей стоимостью денег на рынке. В ВТБ считают, что остальные игроки тоже поступят аналогичным образом Банк ВТБ с первого июля повышает ставки по рыночным ипотечным программам на 1,3 п.