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ВТБ третий раз за месяц повышает ставку по рыночной ипотеке

Повышение ставок по ипотеке в банке объяснили растущей стоимостью денег на рынке. В ВТБ считают, что остальные игроки тоже поступят аналогичным образом Банк ВТБ с первого июля повышает ставки по рыночным ипотечным программам на 1,3 п.

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