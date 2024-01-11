Беглая либеральная общественность продолжает пиариться на грядущих выборах президента России. Фантазии на иные инфоповоды у них совершенно не хватает.
Маразм крепчал. Оппозиция планирует избрать своего президента
Комментарии
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Галина Смирнова
Дурдом на выезде проводит выборы главного врача.... Где вы, хакеры, завирусите им туда Путина, пусть кушают с маслом))))
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17 час.
tsan tsan
Давно пора. Скучно ведь Тихоновской одной. Котлеточки некому поджарить.
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12 час.
Константин Самарин
Наркоманы всего мира интересуются, какие препараты употребляет Фейгин...
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5 час.
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