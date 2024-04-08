Земля улыбается цветами.Даже если мы делаем ей очень больно. Будьте осторожны с огнем! 🔥.
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Земля улыбается цветами.Даже если мы делаем ей очень больно. Будьте осторожны с огнем! 🔥.