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Волочкова собралась еще раз судиться за право на досрочную пенсию

Волочкова собралась еще раз судиться за право на досрочную пенсию

Балерина Анастасия Волочкова продолжит борьбу за право на досрочную пенсию, несмотря на препятствия. Недавние судебные разбирательства с Пенсионным фондом России не принесли ей желаемого результата, но она решила обратиться в новую судебную инстанцию.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Борисова
А работать не пробовала?
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11 час.

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