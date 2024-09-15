Волочкова собралась еще раз судиться за право на досрочную пенсию

Балерина Анастасия Волочкова продолжит борьбу за право на досрочную пенсию, несмотря на препятствия. Недавние судебные разбирательства с Пенсионным фондом России не принесли ей желаемого результата, но она решила обратиться в новую судебную инстанцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии