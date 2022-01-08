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Власти Китая заявили о важности запрета на внеклассные занятия в школах

Власти Китая заявили о важности запрета на внеклассные занятия в школах

Управление образования Китая подчеркнуло важность запрета на нерегулярные внешкольные занятия по учебным предметам и предостерегло от чрезмерной домашней работы для детей в период предстоящих зимних каникул, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

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