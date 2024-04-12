«Украинцы создавали европейцев!» Киевские генетики доказали, что украинцы и русские разные этносы -обмер черепов пока не производился

Александр Лагуткин

Судя по их бесовским скачкам на майдане, по тому, во что они превратили некогда процветающую республику, то без сомнения, что весь этот сброд произошел от самой поганой породы обезьян! Кроме этого на их популяцию сильно подействовала послевоенная эпидемия сифилиса, когда в 40-х годах украинки усиленно обслуживали "господ немцев". Отсюда дегенеративные изменения в их мозгах и поведении. Сейчас они сотнями тысяч подыхают за интересы американских евреев, а местный еврей во главе этой банды уже продал американским корпорациям половину пахотных земель. И процесс продолжается. За что сейчас подыхают на фронте толпы этих дебилоидов, разбазарившие и разворовавшие и страну, и земли, и свое будущее!?