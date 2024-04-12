Пока украинцы создавали европейцев, человеческой жизни в России не было; граждане Украины являются прародителями и «колыбелью» белой расы на Земле; украинцы и россияне являются разными этносами и не являются генетически «родными» — «братскими народами».
«Украинцы создавали европейцев!» Киевские генетики доказали, что украинцы и русские разные этносы -обмер черепов пока не производился
Комментарии
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Владимир Самборский
Гениально! Нонадо идти по пути немецких нацистов (тут уж полная родня!). Все обмерить и обвесить!!! И древних орок и урок откопать для коллекции...
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15 час.
Александр Лагуткин
Судя по их бесовским скачкам на майдане, по тому, во что они превратили некогда процветающую республику, то без сомнения, что весь этот сброд произошел от самой поганой породы обезьян! Кроме этого на их популяцию сильно подействовала послевоенная эпидемия сифилиса, когда в 40-х годах украинки усиленно обслуживали "господ немцев". Отсюда дегенеративные изменения в их мозгах и поведении. Сейчас они сотнями тысяч подыхают за интересы американских евреев, а местный еврей во главе этой банды уже продал американским корпорациям половину пахотных земель. И процесс продолжается. За что сейчас подыхают на фронте толпы этих дебилоидов, разбазарившие и разворовавшие и страну, и земли, и свое будущее!?
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11 час.
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