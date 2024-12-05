Axios: Израиль передал движению ХАМАС обновленный проект соглашения

Израиль передал радикальному движению ХАМАС обновленный проект соглашения, сообщает агентство Axios. Отмечается, что новый проект предполагает освобождение части израильских заложников, а также прекращение огня в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии