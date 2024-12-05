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Axios: Израиль передал движению ХАМАС обновленный проект соглашения

Axios: Израиль передал движению ХАМАС обновленный проект соглашения

Израиль передал радикальному движению ХАМАС обновленный проект соглашения, сообщает агентство Axios. Отмечается, что новый проект предполагает освобождение части израильских заложников, а также прекращение огня в секторе Газа.

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