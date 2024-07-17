Марина Шемилина приняла участие в Совете по привлечению инвестиций в экономику Приморского края

На заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края, который прошел под руководством губернатора региона Олега Кожемяко, членами Совета, в состав которого входит Уполномоченный по защите прав предпринимателей, было рассмотрено семь проектов в различных сферах экономики: транспортно-логистические комплексы; единый центр по демонстрации, продаже и обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники; жилой комплекс в районе улицы Пихтовая в городе Владивостоке; автопарковка и широкопрофильный медицинский центр с лабораторией в г.