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Военное обозрение

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«Лаванда» и «Евангелие»: геноцид по-еврейски

«Лаванда» и «Евангелие»: геноцид по-еврейски

Искусственный интеллект израильской армии виновен в массовой гибели мирных жителей в секторе Газа. Это можно назвать своеобразной и очень кровавой реабилитацией за провал систем машинного обучения в ходе атаки террористов 7 октября 2023 года.

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