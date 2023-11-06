Ирландия столкнулась с проблемами из-за украинских беженцев: «У нас дефицит жилья»

Еще одна страна намерена отменить льготы для украинских беженцев. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство страны больше не будет предоставлять бесплатное проживание гражданам Украины.
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