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Ирландия столкнулась с проблемами из-за украинских беженцев: «У нас дефицит жилья»

Ирландия столкнулась с проблемами из-за украинских беженцев: «У нас дефицит жилья»

Еще одна страна намерена отменить льготы для украинских беженцев. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство страны больше не будет предоставлять бесплатное проживание гражданам Украины.

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