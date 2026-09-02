Минздрав России представил новый порядок диспансеризации взрослых

Минздрав России представил проект нового порядка диспансеризации для взрослых. Любовь Дроздова сообщила, что нововведения делают профилактические медосмотры более персонализированными, что улучшит качество здоровья отдельных групп населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Средняя зарплата ...
- Священник РПЦ раз...
- Диаспоры будут пл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым