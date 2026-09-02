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Царьград

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Минздрав России представил новый порядок диспансеризации взрослых

Минздрав России представил новый порядок диспансеризации взрослых

Минздрав России представил проект нового порядка диспансеризации для взрослых. Любовь Дроздова сообщила, что нововведения делают профилактические медосмотры более персонализированными, что улучшит качество здоровья отдельных групп населения.

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