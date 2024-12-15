Более 90% домработниц Германии работают нелегально

Все меньше семей Германии регистрируют свою домашнюю прислугу — девять из десяти домашних помощников работают нелегально, 14 декабря пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung со ссылкой на результаты исследования Немецкого экономического института (IW).
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