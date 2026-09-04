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Царьград

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Думали мертв, а он привел пленного: боец Береза выжил после атаки дрона

Думали мертв, а он привел пленного: боец Береза выжил после атаки дрона

Боец с позывным Береза выжил после атаки дрона и вернулся к своим с пленным.Боец группировки «Восток» с позывным Береза не просто выжил после атаки беспилотника, он взял в плен военнослужащего ВСУ.

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