СК проверит информацию о незаконной перепланировке в доме Розенштейна

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СУ РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову предоставить ему доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по факту возможной незаконной перепланировки в доходном доме Розенштейна.