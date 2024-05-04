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СК проверит информацию о незаконной перепланировке в доме Розенштейна

СК проверит информацию о незаконной перепланировке в доме Розенштейна

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СУ РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову предоставить ему доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по факту возможной незаконной перепланировки в доходном доме Розенштейна.

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