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Государственная служба по этнополитике выдала Запорожской епархии УПЦ МП предписание о разрыве связи с РПЦ

В Управление Запорожской епархии канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата поступило официальное предписание Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

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