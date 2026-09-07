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Землю накроют магнитные бури: ученые назвали опасные даты в сентябре

Землю накроют магнитные бури: ученые назвали опасные даты в сентябре

О том, что во вторник, 8 сентября, и в среду, 9 сентября, космическая погода будет сложной, заявили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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