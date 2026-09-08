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Датские ученые обнаружили связь парацетамола с уменьшением яичников у девочек

Датские ученые обнаружили связь парацетамола с уменьшением яичников у девочек

Датские ученые обнаружили снижение репродуктивных функций у дочерей женщин, принимавших парацетамол при беременности: у них меньше число фолликулов и объем яичников и матки.

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