Ветеран труда рассказала о работе на лесозаготовке в юном возрасте во время ВОВ

Проживающая в Аргентине ветеран труда периода Великой Отечественной войны Мария Кадар в те годы еще ребенком работала на лесозаготовке в Свердловской области, чтобы обеспечить дровами местную электростанцию.
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