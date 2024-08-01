«За рулем»-август: регистрация ТС по-новому; запчасти для «китайцев»; все способы пуска ДВС

«За рулем» №8/2024 – это: ЗР МОМЕНТ Повышение утилизационного сбора: подорожают ли автомобили Пора вводить права на электросамокаты! Bugatti Tourbillon, Volkswagen Magotan и другие новинки Новые платные дороги в России.
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