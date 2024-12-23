"Песнь льда и снега". Какая погода будет в Барнауле до Нового года и 1 января?

К работе в период новогодних праздников готовы власти, службы и ресурсовики В администрации Барнаула обсудили готовность городских служб к работе в период новогодних и рождественских праздников, сообщает мэрия.
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