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Spectator: Зеленский должен честно объявить о срочном призыве в ВСУ

Spectator: Зеленский должен честно объявить о срочном призыве в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский должен честно рассказать о патовой ситуации ВСУ на поле боя. Такое заявление сделала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

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