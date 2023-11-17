Spectator: Зеленский должен честно объявить о срочном призыве в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский должен честно рассказать о патовой ситуации ВСУ на поле боя. Такое заявление сделала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.
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