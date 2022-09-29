Politico: в новый санкционный список ЕС могут попасть туалетная бумага и мыло из России

Politico: в новый санкционный список ЕС могут попасть туалетная бумага и мыло из России

Как отмечает издание Politico, новый пакет антироссийских санкций, который рассматривается ЕС после объявления в России мобилизации, может включить самые разнообразные статьи.

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